Lentokone sai lähtöluvan, vaikka kiitotie oli varattu – tutkimusryhmä selvittää Helsinki-Vantaan vaaratilanteen

Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo STT:lle, että tutkinnassa tarvitaan lennonjohdon osaamista, mutta tutkintaryhmän ytimessä on organisaatiotutkimuksen osaaminen.

– Meidän täytyy päästä kiinni niihin työmenetelmiin ja proseduureihin, että me ymmärrämme sitä, miksi siellä on tehty ja toimittu kuin on toimittu, Nurmi sanoo.