Lentokoneen ovi iskeytyi voimalla päin – miehistön jäsen kuoli Kittilän lentokentällä

– Vain miehistön jäsenet ovat olleet paikalla. Jotain on tapahtunut, kun koneen ovea on käsitelty. Ovi on iskeytynyt erittäin voimallisesti yhteen henkilöön, joka on kuollut, kertoo MTV Uutisille Otkesin viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.