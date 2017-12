Lentoliikenteen päästöt kasvavat hirmuista vauhtia: Näin huimasti Thaimaan-reissu tuottaa päästöjä autoiluun verrattuna

Vaikka tehokkaampaa kalustoa on otettu käyttöön ja biopolttoaineita on kokeiltu joillakin lennoilla, eivät uudistukset riitä kompensoimaan kasvavan liikenteen aiheuttamia päästöjä. Ja vaikka lentoliikenteen osuus maailman kaikista päästöistä on melko pieni, yksittäisen ihmisen päästöistä lentojen osuus voi olla erittäin suuri.