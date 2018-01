"Lentopallo ja pelinumero esiin" – kansalaiset kertovat ajatuksensa presidentti Koiviston muistomerkiksi

Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin toteutusta varten asetettu toimikunta on käynnistänyt hautamuistomerkin suunnittelukilpailun.

Presidentti Koivisto on haudattu Hietaniemen hautausmaalle alueelle, jossa sijaitsevat presidentti Urho Kekkosen ja Risto Rytin haudat.

Omaisten ajatuksia kunnioitettava

Useammallekin vastaajalle tulee Koivistosta mieleen hänen hiuskiehkuransa, ja he pohtivat, saisiko sen ympärille jonkinlaista ideaa rakennettua.

Suurimmassa osassa vastauksista toivotaan, että Koiviston muistomerkki olisi enemmän vaatimaton kuin suurieleisen räiskyvä. Lukijat pitävät tärkeänä sitä, että muistomerkki on myös omaisten mieleen.

– Tuohan on ihan hyvä, tarviiko kukaan kummempaa? miettii Paula.

”Kekkosen monumenttia pienempi kivi enemmän Koiviston tyyliä”

”Tarviiko kaiken olla näin suurta?”



Monet valtionmiehistä on haudattu samalle hautausmaalle. Keskitalon mielestä se on hyvä asia, sillä paikalle on helppo löytää ja monet haluavat nähdä kaikki hautapaikat samalla kerralla.