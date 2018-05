Li Andersson: Hallituksen työmarkkinapolitiikka ei ole vain sukupolvi- ja sukupuolisokeaa, vaan suorastaan vihamielistä 

Korkeakoulututkinto on edelleen keskeinen keino taata itselleen hyvä elintaso, mutta myös akateemisesti koulutettujen keskuudessa työttömyys on melko yleistä, eikä tutkinto johda yhtä varmasti työpaikan saantiin kuin ennen ajateltiin.

Epävarmuus työstä on jo arkipäivää

Vaikka moni arvostaa vaihtelevuutta ja töiden projektiluontoisuutta, eikä haluakaan jäädä pitkäksi aikaa samaan tehtävään, on epävarmuus myös keskeinen syy sille, että oman tulevaisuuden suunnittelu on hankalaa.

Epävarmuudesta tulossa yhdistävä piirre

Automatisaatio ja digitalisaatio yhdistettynä tuotannon globalisoitumiseen ja työn yhä nopeampaan siirtymiseen rajojen yli, on jo johtanut teollisten työpaikkojen määrän vähentymiseen Suomessa.

Sote-uudistuksen kaltaiset yhteiskunnalliset muutosprosessit tarkoittavat toteutuessaan Suomen historian suurimpia yhteistoimintamenettelyjä ja suurta siirtymää julkisen työnantajan palveluksesta yksityiselle. Epävarmuudesta on yhä vahvemmin tulossa kaikkia työtä tekeviä yhdistävä piirre.

Päättäjien pitäisi ennakoida muutoksia

Työn murros on yksi suurimmista poliittisista kysymyksistä tällä hetkellä ja koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta keskeinen kehityskulku.

Suomen menestyksen kannalta on keskeistä, että päättäjät pyrkivät ennakoimaan murroksen mukanaan tuomia muutoksia ja tekemään päätöksiä, jotka mahdollistavat niin ihmisten kuin koko yhteiskunnan osaamisen ja potentiaalin hyödyntämisen myös jatkossa.

Irtisanomissuojan heikentäminen koskisi satoja tuhansia



Hallituksen suunnitelmien mukaan tarkoitus on helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Tätä on julkisuudessa perusteltu pienyrittäjien tukemisella ja pienten yritysten työllistämiskynnyksen alentamisella.

Mikäli tavoitteena on auttaa esimerkiksi yksinyrittäjiä palkkaamaan firmaan ensimmäinen työntekijä, on toimenpide suunniteltu aivan väärin.

Koska valtaosa työnantajista Suomessa on nimenomaan pk-sektorilla, tarkoittaa alle 20 hengen rajaus, että kyse on yleisestä työsuhdeturvan heikennyksestä suomalaisilla työmarkkinoilla.

Miten irtisanomisia aiotaan helpottaa?

Miten käy työntekijälle, jolla on näkemysero pomonsa kanssa tai joka aktivoituu oman ammattiliittonsa toiminnassa?

Massairtisanomisten helppous ongelma Suomelle

Ihmisten massairtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä on päinvastoin niin edullista Suomessa, että siitä on tullut kilpailuongelma maalle.

Kansainvälisten yrityskonsernien vähentäessä toimipisteitä Euroopassa valinta kohdistuu yleensä maahan, jossa se on kaikista halvinta, eli esimerkiksi Suomeen.

Henkilöperusteisen irtisanomisen helppouden vertailu eri maiden välillä ei ole kovin yksinkertaista, koska lainsäädännön laadulliset erot on huomioitava.

OECD on kuitenkin tehnyt vertailevaa tilastointia eri maissa. OECD:n mukaan yksilöperusteinen irtisanomissuoja on Suomessa kansainvälistä keskitasoa ja, ehkä hieman yllättäen, heikompi kuin esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja jopa Tanskassa.

Vaikutuksia työllisyyteen ei tiedetä

Irtisanomissuojan heikentämistä on useasti perusteltu myös työllisyyden parantamisella. Taloustiede ei kuitenkaan anna yksiselitteistä vastausta tähän.

Empiirisen tutkimuksen mukaan ei ole selvää, mikä on irtisanomissuojan vaikutus kokonaistyöllisyyteen. Hallituksenkin riveistä on kuultu viittauksia Tanskan "flexicurity"-malliin, mutta ainakaan OECD-tilastoinnin valossa irtisanomissuoja ei näyttäisi olevan Tanskassa heikompi.

Hallitukselta unohtuu myös kokonaan sanan "curity"-osa, jolla viitataan juuri riittäviin turvaverkkoihin epävarmuuden vastapainoksi. Tanskassa työttömyysturvan taso on korkeampi kuin Suomessa, jossa hallitus on leikannut työttömyysturvasta merkittävästi.

Koeaikaa jo pidennetty

Mikä sitten avuksi yksin- ja pienyrittäjille? Hallitus on jo pidentänyt työntekijän koeaikaa neljästä kuuteen kuukauteen.

Koeajan idea on juuri siinä, että työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää työntekijän sopivuutta ja kykyä tehtävään. Yritysten rekrytointikynnystä on toisin sanoen jo madallettu.

Tämän lisäksi pienyrittäjien rasitteena on yleensä ennen kaikkea liiallinen byrokratia palkkauksessa ja verotuksessa. Arvonlisäveron alarajan noston on arvioitu tukevan pieniä yritystoimijoita taloudellisen ja hallinnollisen taakan keventymisen kautta.

Vasemmistoliitto on myös esittänyt automaattista palkkatukimallia, jonka tavoitteena on helpottaa palkkatuen hyödyntämistä sitä haluaville yrittäjille.

Määräaikaiset työsopimukset lisääntyneet



Nuoret naiset työskentelevät jo tällä hetkellä eniten määräaikaisilla työsopimuksilla. Määräaikaisuus on naisille yleistä erityisesti perheenperustamisiässä.

Tällä hetkellä määräaikaiselle työsopimukselle tarvitaan aina työn luonteeseen liittyvä perusteltu syy. Kyse on siis tilapäisestä työvoiman tarpeesta tiettyihin tehtäviin. Myös työntekijän pyynnöstä on mahdollista solmia määräaikainen sopimus.

Perhevapaauudistus parantaisi naisten asemaa

Nuoret naiset työskentelevät, kuten todettua, jo tällä hetkellä eniten määräaikaisissa työsuhteissa. Yhden syyn on arvioitu olevan se, että työnantajat eivät halua palkata "perheenperustamisiässä" olevia naisia, syynä pelko vanhempainvapaiden kustannuksista.

Tämä on yksi keskeinen syy sille, että hoitovastuiden tasa-arvoista jakoa mahdollistava perhevapaauudistus parantaisi nuorten naisten työmarkkina-asemaa.

Sipilän ja Orpon suunnitelma mahdollistaa määräaikaisuudet ilman syytä vain kolme kuukautta työttömänä olleille nuorille on siksi niin sukupolvi- kuin sukupuolisokeaa politiikkaa.

Tällä toimenpiteellä he heikentävät juuri saman ihmisryhmän asemaa, josta muuten kertovat olevansa huolissaan syntyvyyden laskun takia.

Nuorisotyöttömyys ei kohene joustoilla tai palkka-alella

Hallitus on perustellut esitystään sillä, että se vähentäisi nuorisotyöttömyyttä. Tämä on nurinkurista argumentaatiota. "Joustavien työsuhteiden" puute ei ole syy nuorisotyöttömyydelle, sillä näitä joustoja on jo runsaasti työmarkkinoilla.