Li Andersson MTV:n kolumnissa: Aktiivimalli rankaisee työttömiä – "Ihmisiä ei voi kohdella miten vain"

Kansalaisaloite rikkoi mediahiljaisuuden

Mediahiljaisuus on toden teolla rikkoutunut joululomien alla, kun työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite on kerännyt kohta jo 100 000 nimeä.

Se on aiheuttanut eräissä hallituspuolueissa ylilyöntejä ja toisissa syvää hiljaisuutta. Kokoomuksen riveistä työttömille on vaadittu "kurinpalautusta" ja jopa kansalaisaloitteen avannutta yksityishenkilöä vastaan on hyökätty epäasiallisesti.