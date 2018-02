Li Anderssonin nettikolumni: Perhevapaista ei tule mitään ilman rahaa, siksi hallitus kompuroi

Jos kannattaa perheiden valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, silloin pitäisi nimenomaan kannattaa perhevapaiden uudistamista. Lähtökohta on oltava, että kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset oikeudet perhevapaisiin perheen tilanteesta riippumatta.

Toiseksi on selvää, että yhteiskunnan rakenteet ja asenteet vaikuttavat siihen, minkälaisia valintoja me teemme. Monissa perheissä pienipalkkaisempi vanhempi on se, joka jää kotiin hoitovapaalle. Usein tämä on juuri äiti. Jos naiset halutaan nykyistä nopeammin töihin perhevapailta, ei kannata heikentää varhaiskasvatuksen laatua ryhmäkokoja kasvattamalla ja romuttamalla subjektiivinen päivähoito-oikeus.