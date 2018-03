Li Anderssonin nettikolumni: Sote-mallin puolustajien mukaan ongelmakohdat voitaisiin korjata myöhemmin – näistä kolmesta syystä se ontuu

Hallituksen yleisin argumentti sote-esityksensä puolesta on se, että nyt on tärkeintä saada jokin, mikä tahansa, uudistus aikaiseksi. "Nyt tai ei koskaan" -paineella uudistuksen ajaminen on hallituksen taitavaa retoriikkaa, joka varmasti on aiheuttanut kansalaisissa vähintäänkin levottomuutta, kirjoittaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson MTV Uutisten nettikolumnissaan.