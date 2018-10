Lidl hakee kasvua myymäläverkostoonsa uudella jakelukeskuksella – työllistää 300 työntekijää Järvenpäähän

2 min

Häirintätapauksia selvittämättä

Ulkoministeriössä on viime vuosina ollut lukuisia häirintätapauksia, joita vasta äskettäin on alettu purkaa. MTV Uutiset haastatteli ulkoministeriössä työskentelevää naista, joka ei jutussa halua esiintyvän omalla nimellään. Hän on työssään joutunut epäasiallisen käytöksen, kuten seksuaalisen häirinnän, huutamisen ja uhkailun kohteeksi.