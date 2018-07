Liikenteen kasvu Helsinki–Vantaan lentokentällä on omaa luokkaansa – päihittää Pohjoismaiden muut isot kentät

– Jos katsotaan yhtiöittäin, Finnair ja sitä seuraavana Norwegian kasvavat todella kovaa. On tullut uusia reittejä, lentotiheys on kasvanut ja täyttöasteetkin ovat parantuneet, sanoo Helsinki–Vantaan lentoaseman johtaja Joni Sundelin Finavialta.

– Myös uusia yhtiöitä on tullut, ja esimerkiksi Qatar Airways on lisännyt kapasiteettia lentotiheydessä ja koneiden koossa. Turkish Airlines on lisännyt laajarunkokoneliikennettä. Tarjontaa on tullut huomattavasti lisää.