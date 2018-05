Liikenteessä kuoli lähes 60 ihmistä alkuvuonna: "Viime vuosi oli paras onnettomuuksien tutkintahistorian aikana"

Yllä oleva video on kuvattu Konnevedeltä, missä tapahtui kolmen ihmisen kuolemaan johtanut kolari huhtikuun lopussa.

Vain yksi risteyskolari

– Moottoriajoneuvojen risteyskolarit johtavat yhä harvemmin kuolemaan, koska ajoneuvojen turvallisuus on parantunut, risteysjärjestelyitä on parannettu ja nopeusrajoituksia on alennettu, Koisaari valottaa kehityksen syitä.