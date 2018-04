Liito-oravien ja metsäpeurojen elämää voi nyt tirkistellä netistä – WWF:n Norppalive laajentui muihinkin lajeihin

Norppalive saavutti kahtena viime keväänä suuren suosion. Saimaannorppia on katsottu sen kautta yhteensä yli viisi miljoonaa kertaa. WWF:n mukaan livelähetysten laajentaminen on pitkälti seurausta yleisöpalautteesta.

– Me vastaamme kysyntään niin sanotusti. Paljon on tullut viestiä sekä 2016 että 2017, kun tätä Norppaliveä on tehty, että tätä katselisi mielellään enemmänkin, kertoo WWF:n tiedottaja Joonas Fritze STT:lle.