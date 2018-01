Liitto peräänkuuluttaa turvapaikanhakijoiden kotouttamista: "Selkeä kotoutumisjakso ennen työmarkkinoita"

– Työnantajat todennäköisesti suhtautuvat varoen turvapaikanhakijoiden rekrytointiin, sillä turvapaikanhakijan mahdollisuus jäädä Suomeen turvapaikkapäätöksen jälkeen on epävarma, koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen kertoo PAM:ista.

– Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että turvapaikanhakijat ovat Suomessa löytäneet työpaikkoja hyvin laajalta kentältä; osa heistä on saanut töitä siivoojina, osa rakennus-alalta tai ravintola-alalta, mutta myöskin erityisasiantuntijoina, Migrin tulosalueen johtaja Anna Hyppönen kertoo.

Pam tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa

PAM:in Laakkonen kertoo, että liitto on käynyt vastaanottokeskuksissa kertomassa työelämän pelisäännöistä, liitosta ja suomalaisista työmarkkinoista.

– Emme juurikaan ole hoitaneet työllistyneiden, järjestäytyneiden turvapaikanhakijoiden erimielisyystapauksia. Olemme kyllä auttaneet viranomaisia esimerkiksi maksamattomien palkkojen laskemisessa. Tällöin on voinut ilmetä satojen tuhansien eurojen maksamattomia palkkoja ja palkanlisiä. Ne ovat järkyttäviä tuloksia, Laakkonen kertoo.

Kotouttaminen ennen työtä



Laakkonen kuitenkin huomauttaa, että turvapaikanhakijoiden kohdalla työllistymisessä on joitain erityishaasteita.

– Usein heidän tietämyksensä suomalaisesta yhteiskunnasta ja työmarkkinoista ei ole vielä kovin korkealla tasolla, joten he tarvitsevat selkeän kotoutumisjakson ennen työmarkkinoille siirtymistä, Laakkonen toteaa.

Pam on tehnyt yhteistytötä muun muassa poliisin kanssa selvittäen esimerkiksi maksamattomia palkkoja.

Räikeimpiin tapauksiin vaikea puuttua

Laakkonen näkee kuitenkin ongelmana tilanteet, joissa maahanmuuttaja ei kuulu liittoon. Tällöin liitolla on hyvin vaikea puuttua ongelmatilanteisiin.

– Tyypillisesti ne maahanmuuttajat, jotka ovat hyvin integroituneet yhteiskuntaan, kuuluvat liittoon. Heidän tietämyksensä yhteiskunnasta ja liiton toiminnasta on hyvä. He kokevat pääosin samantyyppisiä vähemmän vakavia arkisempia ongelmia työnantajan kanssa kuten kantasuomalaiset.

– Ammattiliiton kannalta oleellinen ongelma on kuitenkin se, että meillä on hyvin rajatut mahdollisuudet puuttua räikeimpiin huijauksiin tai esimerkiksi ihmiskaupan kaltaiseen äärimmäisen vakavaan hyväksikäyttöön, sillä tämänkaltaisen toiminnan uhrit ovat hyvin harvoin liiton jäseniä. Kontaktimme uhreihin ovat tällöin vähäiset. Tämä on aihe, jossa liitoilla olisi ehdottomasti petrattavaa, Laaksonen sanoo.