Likainen ja massiivinen lumikasa häiritsee naapurustoa keskikesälläkin – näkyyn tuskastunut Timo: "Ei tässä ole tolkun hiventäkään"

– Lunta on vielä reilusti. Veikkaan, että tuota on vielä lokakuussa, ja sitten rupeaa tulemaan uutta, Kauranen voivottelee.

"Käsittämättömän ruma läjä"

Suurikokoinen likainen lumikasa on levittänyt naapurustoon pahaa hajua.

Sottaisen harmaan massan seassa on paljon roskia ja hiekkaa.

– Se läjä on käsittämättömän ruma. Eihän se tavallaan vaikuta, jos ei katso sinnepäin, mutta ei ole kiva, että kun katsoo ikkunasta, ei näe mitään muuta kuin roskaa.

– Kun tuuli tulee sieltäpäin, on viileätä. Kylmyys tuntuu selkeästi, Kauranen kuvailee.

Kaivinkone käynyt pöyhimässä

Kaurasen mukaan kaupungin kaivinkone on käynyt pöyhimässä lumivuorta useampana päivänä viikossa.

– Emme ole olleet enää kaupunkiin yhteydessä. He ovat päättäneet ja selvästi sanoneet, että kaupungilla on oikeus tehdä näin. Mitä me voimme tehdä, vähän pullikoida vaan, Kauranen sadattelee.