Lintujen kevätmuutto pääsi viimein vauhtiin – "Koska tahansa voi nähdä jonkun uuden lajin"

Perheiden linturetki keräsi tänään Espoossa 130 osallistujaa. Ajankohta lintujen tarkkailulle on otollinen: hieman myöhässä oleva kevätmuutto on nyt vilkastunut.

– Ilmeisesti tuulet ovat suotuisat ja nyt voi melkein nähdä mitä vain. Koska tahansa voi nähdä jonkun uuden lajin, joka yllättää. Nyt esimerkiksi västäräkki on sellainen, että niitä on tulossa Suomeen kovaa vauhtia, kertoo erä- ja luonto-opas Sami Halén.

Eväät kiinnostavat lintuja enemmän

Söpö mustarastas ja kiva harakka

– Varis, jolla on risu nokassaan, on tosi hyvä kevään merkki. Se on virallinen semmoinen, joka kertoo, että kevät on käynnissä ja varis rakentaa pesää. Jos sen näkee kotipihalta, se on jo hyvä havainto, kannustaa Sami Halén.