Putin piti vuotuisen linjapuheensa: "Ydinohjus kantaa minne tahansa maapallolla, mutta Venäjä ei ole aikeissa hyökätä"

Putin kävi puheessaan läpi sosiaalipoliittisia tavoitteita tuleville vuosille. Hänen mukaansa köyhien määrä on puolitettava lähivuosina ja venäläisten odotettavissa oleva elinikä nostettava monien länsimaiden tavoin yli 80 vuoteen. Putin antoi puheessaan myös vaalilupauksen, jonka mukaan äitien ja lasten tukia nostetaan seuraavalla kuusivuotiskaudella 40 prosenttia. Hän lupasi tukea myös koulutusta ja asunto-oloja.

Jo ennen puhetta on esitetty kysymyksiä mahdollisten uudistuslupausten rahoittamisesta. Putinin näkemyksen mukaan valtiontaloutta on tehostettava ja verotusta tasapainotettava. Kasvua haetaan myös talouteen. Presidentin mukaan Venäjä on nostettava maailman viiden suurimman talouden joukkoon ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.