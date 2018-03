Paavo Väyrynen vastasi syytöksiin – jätti poliisille tutkintapyynnön "laittomasti toimineesta puoluejohdosta"

Väyrynen on kiistänyt väärinkäytökset ja katsoo, että kansalaispuolueessa on käynnissä vallankaappausyritys. Väyrysen tulkinnan mukaan kansalaispuolueen uusi puheenjohtaja on Seppo Hauta-aho, jonka puolueen toinen siipi myös erotti viikonloppuna. Hänkin on mukana tiedotustilaisuudessa.