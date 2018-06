Niinistö Trumpin ja Putinin tapaamisesta: Trump haluaa tavata Niinistön myös kahden kesken – Niinistö ei kommentoi tapaamisien paikkaa

17.19: "On paljon kokemuksia paljon suuremmistakin kokoontumisista Suomessa. Kuten EU-huippukokouksista. Kyllä turvallisuuskoneisto varmasti saadaan toimimaan."

17.18: "Toiveissa on, ettei jatku kylmän sodan kaltainen tilanne."

17.16: "Aion tuoda Arktista aluetta härkäpäisesti esiin kahdenkeskisissä keskusteluissa. Molempien presidenttien kanssa. Yritän saada heitä puhumaan siitä myös keskenään. Toinen asia, mistä aion puhua kahdenkeskisissä keskusteluissa, on Itämeren tilanne. Jännite on vuosi vuodelta kasvanut ja aion puhua siitä, voisiko sitä lieventää. Syyriassa on onnistuttu luomaan hyviä tapoja välttää toinen toisiaan ja välttää vahinkoja. Vastaava voisi auttaa Itämerelläkin."