Tuula Haatainen MTV:n tentissä: Naisille ei asevelvollisuutta

Kaikkien ehdokkaiden yhteisessä kaksituntisessa televisiotentissä joulukuussa Haatainen ei saanut paljoa puheaikaa, vaikka MTV:n raadin mielestä nousikin uudelle tasolle. Mutta miten pärjää nyt, kun puheaikaa on vain ja ainoastaan hänelle?

Kello 20.00 tentattavana on vihreiden ehdokas Pekka Haavisto.

20.39 Haataisen mielestä naisten kriisivalmiudessa on parantamisen varaa, mutta naisten asevelvollisuuteen ei pidä mennä. Hän haluaa laajaa keskustelua, miten naiset voisivat olla maanpuolustuksessa mukana.

20.53 Haatainen harrastaa maalaamista. Hän on viimeksi maalannut merimaiseman, joka kertoo hänestä rauhallisuudesta.

20.54 Haataisen motto on: ”Asioilla on tapana järjestyä”

20.55 Haataisen yhtenä teemana on vaaleissa ollut eriarvoistumisen kasvun pysäyttäminen. Hän sanoo, että se perustuu tukittuun tietoon: nuoria on syrjäytymisvaarassa 60 000 – 70 000. Eriarvoistuminen on hänen mukaansa ollut kasvussa. Hän haluaa pysäyttää sen, ettei syrjäytymisen kasvaminen vaikuta tuo sisäisiä turvallisuusuhkia