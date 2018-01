Vanhanen MTV:n tentissä: "Keskustalla peiliinkatsomisen paikka siinä, että suuri osa aikoo äänestää Niinistöä"

20.04 Vanhasen mukaan hänen kannatuksensa odottaa vielä loppunousua. Gallupeissa Vanhasen kannatus on ollut noin kahden prosentin luokkaa, vaikka kampanjaa on tehty jo kaksi vuotta.

20.18 Suomalaisten vahvuus on Vanhasen mukaan ollut siinä, että vaikka ollaan erimielisiä, on ollut kyky istua saman pöydän ääressä. Häntä huolestuttaa, ette toisen osapuolen argumentteja edes haluta kuunnella joissain keskusteluissa.

Kybervaikuttamista hän pitää siinä mielessä uhkana, että mitä riitaisampi oma porukka on, sitä helpompi on kybervaikuttamisella lyödä kiilaa mielipideilmastoon. Eheydellä ja yhteiskunnan päätöksentekokyvyllä on Vanhasen mukaan yhteys. Kansanäänestys Nato-kysymyksessä on tärkeä kysymys, mutta olemmaisempaa on pohtia sitä, miksi jäsenyyttä haettaisiin.