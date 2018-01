Pekka Haavisto MTV:n tentissä: Suomen pitäisi tehdä aloite kansainvälisestä väestösopimuksesta

20.05 Haaviston mielestä Natosta ei pidä järjestää kansanäänestystä, koska puolustusasioista ei ole kansalle saatavilla kaikkea tietoa ja kansanäänestyksessä Suomeen voidaan yrittää vaikuttaa. Hänestä on parempi, että Nato-jäsenyys käsitellään eduskunnassa. Nato-jäsenyys vaatisi hänen mielestään perustuslain muutosta, joka vaatii kahden peräkkäisen eduskunnan hyväksyntää.

20.10 Haavisto kertoo, että hänelle ja Sauli Niinistölle on viime aikoina tullut Twitteriin suuri määrä venäjämielisiä botti-seuraajia, jotka pyrkivät vaikuttamaan mielipiteeseen muun muassa tykkäyksillä.

20.12 Haaviston harrastuksissa vanhan puuveneen kunnostus on korvannut aiemman Volkswagen kuplien kunnostamisen.

20.18 Kaikkia ehdokkaita on ennen tenttiä pyydetty kertomaan tenttaajille mottonsa. Haaviston motto on: ”Vastatuuli on paras”