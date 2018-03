Loimaan 90 miljoonan euron kupongin kohtalosta useita teorioita: Historiaa tehtiin jo – kyseessä pisimpään lunastusta odottanut päävoitto

– Toivottavasti voittaja on vaan niin pöllämystynyt, että haluaa odotella. Olisihan se aika uskomatonta, jos tosite on esimerkiksi viety johonkin pankin holviin. Siinä tapauksessa täytyy olla todella kylmähermoinen.

– Yhdeksi teoriaksi veikataan, että kyseessä on vanha ihminen, joka on menehtynyt tai on vain unohtanut ostaneensa tositteet. On myös mahdollista, että ne ovat jääneet kauppakassiin ja menneet sen mukana roskikseen.