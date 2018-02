Lonkeroiden myynti liki tuplautui, nelosoluen menekki vaisua – MTV-kysely paljastaa myös yllätyksen: "Iso ilmiö"

Nelosoluen kysyntä on ollut ruokakaupoissa maltillista, sillä valtaosa myynnistä tulee edelleen keskioluesta. Lonkeronmyynnissä on tapahtunut selkeämpi muutos, sillä se on ainakin S-Ryhmän kaupoissa lähes kaksikertaistunut tammikuun aikana. Myös alkoholittomien oluiden kategoriassa on tapahtunut iso muutos. Niiden kysyntä on selkeässä kasvussa.