Loppuvuoden sää: Voisiko kaksijakoisemmaksi mennä? Lappiin hirmupakkasia, etelään ankeaa lauhuutta

Suomi on pitkä maa ja etelärannikolla lauha meri lämmittää usein lumisateet vedeksi. Monesta etelän ihmisestä on varmasti tuntunut siltä, että kylmän kesän jälkeen sää on ollut yhtä pitkää syksyä.



Pakkasta ja lumihankia ei ole luvassa etelään loppuvuonnakaan, ennustaa MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas. Maan keskiosasta pohjoiseen päin sää on huomattavasti talvisempi ja Lapissa hyytävä.



– Vuoden viimeiset päivät sujuvat epävakaisissa ja leudoissa merkeissä maan etelä- ja keskiosassa, sen sijaan Lapissa pakkanen paukkuu ajoittain 20 ja 30 asteen välillä. Tämän talven pakkashuippu on ollut -33,5 ja on mahdollista, että lähipäivinä on paikoin tätäkin kylmempää Lapissa, Mäntykannas sanoo.



Etelän suunnalta nousee vuoden viimeisinä päivinä kohti pohjoista useampia sadealueita.



– Eteläosassa sateet ovat vettä, maan keskivaiheilla räntää ja lunta. Etelässä, lounaassa ja länsirannikolla loppuvuosi näyttää lumettomalta ja vetiseltä. Lumipeite kasvaa eniten maan keskivaiheilla. Keskiviikon vastaisena yönä maan keskivaiheilla lunta voi tulla yli 10 cm ja perjantain aikana uusi sadealue liikkuu maamme yli kohti pohjoista. Samalla Lapin paukkupakkaset heikkenevät ja lämpötila kohoaa siellä paikoin jopa 30 asteella keskiviikon ja torstain lukemista.



Sama saaga jatkuu ainakin uudenvuoden aattoon asti.