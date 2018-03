Loton 10 miljoonan jättipotti Kempeleeseen

Kyseessä on tämän vuoden suurin lottovoitto. Tämän vuoden aiempi ennätysvoitto lotosta meni kierroksella 6/2018 Kouvolaan kahden osuuden porukalle ja oli suuruudeltaan 3,6 miljoonaa euroa.

Loton oikea rivi (kierros 13/2018) on 2, 4, 15, 18, 22, 26 ja 32. Lisänumero on 3 ja Plus-numero 17. Ensi viikolla (kierros 14/2018) jaossa on 1,2 miljoonaa euroa.