Loton potti nousee 3,6 miljoonaan euroon – Lauantai-jokerista miljoonan euron voitto Turenkiin

Porukkapeli oli pelattu R-kioskilla Kouvolan Kauppakadulla. Kaikki voittajat olivat pelanneet tunnistautuneina, joten he saavat voitot suoraan tililleen.

Loton oikea rivi (kierros 8/2018) on 1, 10, 22, 31, 34, 37 ja 40. Lisänumero on 11 ja Plus-numero 21. Ensi viikolla (kierros 9/2018) jaossa on 3,6 miljoonaa euroa.