Lukio-opettajien työmäärä lisääntynyt uuden opetussuunnitelman myötä – luokkakoot kasvussa, työrauhan ylläpitäminen vie aikaa

Verrattuna vuoteen 2011 varsinkin oppituntien suunnittelu ja arviointiin liittyvä työ vievät enemmän aikaa. Lisäksi kurssitarjontaa on leikattu samalla kun opetusryhmien koko on kasvanut entisestään.

Vuonna 2011 tehtyyn kyselyyn verrattuna ryhmäkoot ovat kasvaneet 4–17 prosenttia. Suuressa ryhmässä opettajan on vaikea antaa opetussuunnitelman mukaista henkilökohtaista opiskelun tukea ja ohjausta. Lisäksi työrauhan ylläpitämiseen menee enemmän aikaa.

OAJ:n kyselystä käy myös ilmi, että lukioihin tarvitaan lisää oppimisen tukea. Erityisopettajien resurssit ovat riittämättömät, ja heitä on kaikkiaan liian vähän.

Oppituntien pito on ainoa työtehtävä, joka on vähentynyt, kokevat kyselyyn vastanneet lukionopettajat. Vastaajista 77 prosenttia ilmoitti ylioppilaskokeen valvontatehtävien lisääntyneen. Valvontatehtäviä on tullut lisää erityisesti suurissa ja keskisuurissa lukioissa. Muutokseen vaikuttavat ylioppilaskokeen sähköistyminen, opiskelijoiden määrän kasvu suhteessa opettajien määrään sekä opiskelijoiden erilaisten koejärjestelyiden yleistyminen, kirjoittaa OAJ.