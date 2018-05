Lukiovertailun jumbon rehtori uskoo parempaan – "Kahden vuoden päästä tulos on yllättävänkin hyvä"

Pyhäselän lukio sijoittui vertailussa sijalle 400, joka on alhaisin sijoitus nuorisolukioista. Pyhäselän lukion alapuolelle jäi vain viisi aikuislukiota. Pyhäselän lukion sijoitus laski neljällä sijalla viime vuodesta.

– Tietystihän sitä aina odottaa hyvää tulosta. Kyllä tämä meiltä on selkeästi huono tulos. Lähtökohdat huomioiden odotin itse vähän parempaa. Olen toki henkilökohtaisesti iloinen jokaisesta, joka meiltä pääsi ylioppilaaksi. Iloitsen kovasti siitä, että meillä on 15 uutta ylioppilasta. Näiden tulosten taakse on usein vaikea nähdä, Lemmetty sanoo.