Lumi ja Pyry esillä myös Kiinassa – Lähettiläs: pörröinen pandadiplomatia jäi 70-luvulle

– Tämä on Kiinassa aika harvinainen tilaisuus. Me ei tiedetä, lähteekö Kiinasta muita pandoja tänä vuonna ollenkaan. Suomi saattaa olla tässä ainutlaatuisessa asemassa tänä vuonna. Mehän olemme myös ensimmäinen pohjoismaa, joka saa pandat.

Suomea arvostetaan

– Suoraa yhteyttä liikemaailmaan on vaikea rakentaa, mutta tunnettuutta on mahdollista saada.

– Suomella tässä on voimakkaita kansallisia lähtökohtia. Meillä on ollut yli 40 vuotta Kiinan kanssa metsäyhteistyötä ja luonnonsuojeluyhteistyötä. Monet henkilösuhteet pandojen saamisen takana periytyvät sieltä saakka.

Talviurheilu kovassa nousussa

Kiinassa on 1,4 miljardia ihmistä ja maan keskiluokka kasvaa kovaa vauhtia. Lähettilään mukaan Suomella on paljon hyvää kehitystä.

– Tavaran vientiluvut ovat edelleen hyvin vakuuttavia. kasvavat. Suomalainen tuote myy siellä. On paljon muutakin, kun tavarakauppaa. Meillä on Investointeja molempiin suuntiin. Turismi on lisääntynyt ja palveluiden kauppa on lisääntynyt.