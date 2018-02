Lumi pohti, eivätkö isä ja äiti ole tärkeitä, kun eivät saaneet kutsua Linnan juhliin – presidentti Niinistö vastasi 4-vuotiaan kysymykseen kirjeellä

"Kävimme 4-vuotiaan tyttäreni kanssa keskustelua itsenäisyyspäivän juhlinnasta. Lumi: Te voitte äidin kanssa mennä sinne juhliin, kun teillä on vielä jäljellä ne prinssi- ja prinsessapuvut. Meillä (pikkuveli Ilmon 2v kanssa) ei ole. Se on harmi. Lumi: Onko se presidentti meidän ystävä? Minä: Mitenkä niin? Lumi: Kun se ei kutsu meitä juhliin. Minä: Sinne kutsutaan sellaisia tärkeitä ihmisiä. Lumi: Emmekö me ole tärkeitä? Tähän olikin jo vaikeampi vastata. Ehkäpä presidentti osaisi. Hyvää itsenäisyyspäivää!"