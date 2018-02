Lumipyrystä jopa 30 senttiä lunta pääkaupunkiseudulle – "Kaiken takana on rannikkokonvergenssi"

– Tämän päivän lumipyryn suurimmat kertymät ovat osuneet pääkaupunkiseudulle, jossa lunta on pyryttänyt 20-30 senttimetriä, kertoo MTV uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.

– Eniten lunta on alkuiltaan mennessä kertynyt Espoon Nuuksioon, jossa lumensyvyys on kasvanut liki 30 sentillä. Tällä hetkellä Nuuksiossa lumensyvyys on 37 senttimetriä.