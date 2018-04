Lumiraja pakenee ja hanget hupenevat nyt vauhdilla – Espoossa lunta sentin, Kittilässä metrin

Forecan päivystävän meteorologi Joanna Rinne kertoo, että lumi lumiraja kulkee tällä hetkellä Pori–Lappeenranta-akselilla. Porissa, Ruokolahdella ja Mikkelissä lunta on alle kymmenen senttiä.

– Käytössä se tarkoittaa, että lunta on epämääräisinä läntteinä siellä täällä.

Lumen määrä lisääntyy reilusti pohjoiseen mentäessä. Pohjois-Karjalassa sitä on yli 40 senttiä ja Lapissa parhaimmillaan metrin verran. Virallisten mittausten perusteella Suomen lumisin paikka on Kittilän Kenttärova, jossa lunta on metri.