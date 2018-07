Luokanopettaja Siri sairastui koulun sisäilmasta ja joutui jättämään työnsä: "Taudit eivät tahtoneet parantua ja silloin hälytyskelloni alkoivat soida"

– Ongelmat on myös tuotava rakennusten käyttäjien tietoon. Vasta silloin vuoropuhelu on aito ja johtaa todennäköisemmin ongelmanratkaisuun, Ahokas toteaa.

Vaikea löytää työpaikkaa

– Tämän vuoden alussa aloitin työt uudessa koulussa, mutta sielläkin on sisäilmaongelmia ja oireeni alkoivat taas. Lopulta teinkin töitä vain ulkona. En halunnut pakon sanelemana olla sairauslomalla.

Ahokkaan ensi lukuvuosi ja tulevaisuus on avoin.

– Sairasteluni on selvästi paikkariippuvaista.

Välillä Ahokas huomaa heti johonkin rakennukseen mennessään, että siellä on sisäilmaongelmia. Toisinaan hän huomaa sen vasta jälkikäteen.

Oppilaatkin sairastelevat

Ahokas ei ole ainoa Konalan ala-asteella, joka on sairastunut.

– En ole suinkaan ainoa opettaja tai henkilökuntaan kuuluva, joka on kyseisissä kouluissa kärsinyt sisäilmasta. Olen itse huomannut, että lapsilla astmat ja allergiat ovat lisääntyneet hirveästi sinä aikana, kun minä olen työskennellyt opettajana. Tilanne on koko ajan pahentunut ja pahenee yhä.

Ahokkaan mukaan lapsilla on paljon päänsärkyjä ja pahoinvointia, ja he joutuvat niiden vuoksi lähtemään koulusta pois kesken päivän. Jotkut ovat koulusta pois pitkiä aikoja.

– Oireiden ja sairauksien kirjo on valtava. Edellä mainittujen lisäksi ihmisillä on silmäoireita, ihottumia, lihas- ja nivelkipuja, kognitiviisia ja neurologisia vaikeuksia. Pitkityttyään nekin voivat kroonistua.

Ei oteta riittävän vakavasti

– Tilannetta ei ole otettu tarpeeksi vakavasti, jos ihmisiä sairastuu ja silti koulu on yhä toiminnassa. Talossa on tutkitusti ongelmia ja siellä on muun muassa sädesientä. Silti toimintaa ei ole lakkautettu ja siirrytty väistötiloihin, hän ihmettelee.