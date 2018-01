Luotsiveneen uppoamisen tutkinta etenee – tallenteet lähetetty USA:han purettavaksi

– Siellä on laboratorio, jossa tiedot pystytään toivottavasti purkamaan, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

– Sitä on selvitetty, ovatko veneet olleet fyysisesti kontaktissa toistensa kanssa. Nyt näyttää siltä, että eivät ole olleet.

Onnettomuudessa joulukuun alussa kuoli kaksi luotsiveneen työntekijää. He olivat menossa noutamaan luotsia norjalaisesta tankkialuksesta.

– On hyvin tyypillistä, että taustalla on erityyppisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten näin on tapahtunut.