"Luottamus puolueisiin jo nyt aivan surkealla tasolla" – Kansanedustajat jättävät kautensa yhä useammin kesken

Hän olisi täten yhdeksäs tällä vaalikaudella vapautettu edustaja. Yhtä suuri määrä on koettu vain vaalikaudella 1983-1987. Asiaa on seurattu vuodesta 1979 alkaen.



Tutkija: Kansanedustajuus yhä vähemmän luottamustoimi



Asiantuntijan mukaan kansanedustajan työ ei ole enää niin paljon luottamustehtävä kuin osa työelämän urapolkua ja lähteminen on entistä sallitumpaa.



– Meillä on kyllä tapahtunut sellainen muutos, että se sellainen luottamustehtävänä nähtävä poliittinen edustus sitä on selkeästi vähemmän. Se nähdään enemmän niin, että se on yksi urapolku, arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Johanna Vuorelma.



Politiikka imagomaisempaa



Vuorelman mukaan sen lisäksi, että äänestäjät sitoutuvat puolueisiin alati vähemmän, sama koskee myös poliitikkoja.

– Nythän meillä on enemmän tällaista imagokeskeistä politiikkaa ja sellaiseen murrokseen sopii hyvin se, että ei välttämättä kiinnitytä samalla tavalla puolueisiin ja politiikasta lähdetään helpommin pois.

Lisäksi tutkija nostaa esiin median murroksen.

– Poliitikoilla on paljon aikaisempaa enemmän painetta. Sosiaalinen media esimerkiksi. Sellainen paine tuntuu varmasti raskaammalta ja helpommin lähdetään sieltä pois, kun koetaan, että sellaisen paineen alla ei pysty elämään.



Uusi toimi pitää olla yhteiskunnallisesti merkittävä



Mutta eduskunnastahan ei lähdetä kesken kauden tuosta vaan. Mikä on keskeisin ehto, että vapautus voidaan myöntää?

– Laki jättää eduskunnalle suuren harkintavallan, jota ohjaa aiempi käytäntö. Selkein linja on ollut, että vapaus on myönnetty merkittävään virkaan tai toimeen, eduskunnan istontoasiainneuvos Antti Linna.

Miten merkittävyys määritellään?

– Viran tai toimen pitää olla yhteiskunnallisesti merkittävä tai kyseessä olla merkittävä kansainvälinen tehtävä. Tämä on ollut käytäntö, Linna.



Istuntokausilla merkitystä



Uusimpana on lähdössä ministerinäkin toiminut SDP:n Susanna Huovinen. Hänet on jo valittu Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi.



Onko Huovisen tuleva virka merkittävyydeltään riittävällä tasolla?

– Poliittiset päättäjät harkitsevat tämän. Tehtävän riittävyys ei ole ainoa asia, mitä harkitaan, vaan myöskin se, että missä kohtaa valtiopäivät ovat. Myöskin sekin vaikuttaa, kuinka pitkä ura kansanedustajalla on. Pidempi ura painaa lyhyttä valtiopäivää uraa enemmän, vastaa lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi.



Huovinen: Rasismi vastenmielestä



Huovinen itse perustelee erohalujaan muiden syiden ohella politiikan muutoksella.

– Yksilöllistymiskehitys ja yhteisen puheen puute on alkanut minua vaivaamaan. Koen myös, että ihmisiä vähättelevä, suoranainen rasismi on tullut poliittiseen puheeseen ja sitä pidän erittäin vastenmielisenä, Huovinen kertoo torstaina Huomenta Suomessa.

Myöskin vapautusta pyytänyt ja sen saanut entinen kansanedustaja Outi Mäkelä kritisoi samaisessa ohjelmassa tehtyjä säästöjä.

– Ehkä vähän vääristä asioista säästetään vaikkapa lainvalmistelun suhteen. Toivoisin, että ministeriöissä olisi riittävästi resursseja siihen, että lainsäädäntötyö valmistellaan huolellisesti, sanoo Mäkelä.



"Luottamus puolueita kohtaan on surkea"



Vuorelman mukaan kesken kauden lähteminen vähentää entisestään luottamusta politiikkaan.

– Luottamuksen näkökulmasta tämä on kielteinen asia. Jos äänestäjä on ajatellut, että haluaa äänestää juuri tätä henkilöä, niin se varmasti rapauttaa entisestään luottamusta. Puolueita kohtaan koettu luottamushan on ollut jo pidempään aivan surkea. Se on kaikista matalin kaikista luottamusmittauksissa olevista toimijoita.

Vuorelma kuitenkin muistuttaa, että vaikka äänestää henkilöä, ääni menee puolueelle.

– Siinä mielessä kuluttajansuoja on ihan hyvä, jos puolue pysyy kasassa. Toinen kysymys on sitten perussuomalaisten hajoaminen. Sama tilanne on tässä Hjallis Harkimon tapauksessa.

Alla luettelo tällä vaalikaudella vapautuksen saaneista henkilöistä ja heidän uudesta työpaikastaan

Carl Haglund 30.7.2016 Sunshine Kaidi New Energy Groupin varatoimitusjohtaja Olli Rehn 31.1.2017 Suomen Pankin johtokunnan jäsen Paula Lehtomäki[1] 9.2.2017 Valtiosihteeri (valtioneuvoston kanslia) Nasima Razmyar 9.6.2017 Helsingin apulaispormestari Alexander Stubb 30.7.2017 Euroopan investointipankin varapääjohtaja Hanna Mäntylä 1.7.2017 Euroopan neuvoston sihteeristön erityisneuvonantaja (Special Advisor) Sanna Lauslahti 10.4.2018 Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Outi Mäkelä 5.3.2018 Nurmijärven kunnanjohtaja