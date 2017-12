Luovuttajia tarvitaan lähes kaikista veriryhmistä – SPR:n pisteet auki välipäivinäkin

– Tänä aamuna vähiten varastossa on O- -veriryhmän verta, jota tarvitaan 65 pussia uutta luovutettua verta päivässä, kertoo SPR:n Veripalvelun sairaanhoitaja Pihla Pälvi Helsingin Sanomatalon veripalvelutoimistosta.

SPR:n veripalvelutoimistojen lisäksi verenluovutuspisteitä on auki joulun ja uuden vuoden välisinä päivinä yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Tarkemmat tiedot verenluovutuspaikoista ja -ajoista sekä verenluovuttajiin sovellettavista kriteereistä löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta.

Punasoluja keskosvauvoille, verihiutaleita syöpäpotilaille



Verta voi luovuttaa perusterve 18-70 -vuotias ihminen, joka on yli 50 kilon painoinen. Edellisestä verenluovutuksesta pitää lisäksi olla useampi kuukausi aikaa.

– Jos on eilen ottanut yhden tai kaksi lasillista ja vointi tänään on OK, niin sitten verta voi tulla luovuttamaan, Pälvi selventää.