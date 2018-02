Luvassa kunnon hiihtolomakelit! Etelään öisin jopa -20 astetta, päivisin paistaa aurinko

– Päivä on suuressa osassa maata selkeä, selkeimmät alueet ulottuvat maan keskiosasta pohjoiseen, idässä on pakkaslumisadetta, MTV:n meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Foreca kertoo Twitter-tilillään, että tällä hetkellä kylmintä on Lapissa Rovaniemellä, jossa on noin 30 astetta pakkasta. Kylmää on myös Kilpisjärvellä ja Kittilässä, -29,7 astetta sekä etelässä Vihdissä -23,5 astetta.