Mä oon ihan naamat, yläfemma! Abimatkalla biletettiin täysillä – MTV seurasi menoa 900 abin hotellissa

Se oli siinä. musiikki loppui. Kello on 04.33.

Se oli siinä. musiikki loppui. Kello on 04.33.

Kello 04.00 Tallinnan hotelli Meritonin abeja varten rakennetussa yökerhossa oli vielä täysi meno päällä. Bileet jatkuvat vielä puoli tuntia, ja liikennettä on yhä sekä diskoon että sieltä pois.

Diskon peräbaarissa oli hiljaista koko illan. Tämä kuva on puoli yhdentoista aikaan illalla.

Diskon peräbaarissa oli hiljaista koko illan. Tämä kuva on puoli yhdentoista aikaan illalla.

Meno on kuin missä tahansa yökerhossa, ihmisiä ei tunnu olevan yhtään sen enempää tai vähempää. Humalassa ollaan.

Meininki on kuin missä tahansa yökerhossa, ihmisiä ei tunnu olevan yhtään sen enempää tai vähempää. Ja samalla asialla ollaan kuin tavallisestikin:

– Ihan sama minne me mennään, mut mä haluun uusii tuttavuuksii.

– Missä kaikki on, mä oon hukannu mun frendit.

Bilettää voi myös huoneissa

Diskoon alkoi valua pikkuhiljaa enemmän jengiä yhdentoista maissa ja täyttä tanssilattialle tuli, kun Teflon Brothers aloitti vähän sen jälkeen. Siitä lähtien menoa on riittänyt.

Yksi kaunis nuori nainen on heiluttanut koko illan hiuksiaan niin tarmokkaasti, että niska on satavarmasti huomenna kipeä. Mutta meininki on hyvä.