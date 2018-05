Maa on niin kuivaa, että metsäpaloindeksistä loppuu pian asteikko kesken – varoitus lähes koko Suomeen

Metsäpalovaroitus annetaan, kun maaston kuivuutta kuvaava metsäpaloindeksi nousee yli lukeman 4,0, ja asteikon korkein lukema on 6,0. Eilen illalla tehtyjen havaintojen perusteella esimerkiksi Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla metsäpaloindeksi on ollut 5,9 ja suuressa osassa maata lähellä lukemaa 5,5.

– Tulevien päivien aikana tilanne sen kuin pahenee vaan. Viiden vuorokauden sisällä hyvin monessa paikassa ollaan hyvin lähellä sitä indeksin kuutoslukemaa. Syttymisherkkyys on erittäin suuri, ja suurten metsäpalojen riski kasvaa, kertoo meteorologi Paavo Korpela.

Lämmintä kuin kesäkuussa



Metsäpaloriski on suoraa seurausta siitä, että tämä toukokuu on ollut hyvin lämmin ja vähäsateinen.

Meteorologi Korpelan mukaan Etelä-Suomessa toukokuun sää on ollut lämpimämpi kuin tyypillisessä kesäkuussa.

Esimerkiksi Helsingin Kumpulan mittausasemalla toukokuun keskilämpötila on tähän mennessä ollut 14,9 astetta, kun kesäkuun keskilämpötila 30 vuoden aikana on ollut 14,6 astetta. Toukokuun keskilämpötila on ollut 10,2 astetta.