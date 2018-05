Maahanmuuttovirasto arvioi: Turvapaikanhakijoiden määrä ei laske ennakoidusti - kielteisen päätöksen saaneet uusivat hakemuksiaan

Suomessa on yhä 12 000 päätöstä odottavaa turvapaikanhakijaa. Tänä vuonna uusia hakemuksia on jätetty 1400, joista peräti puolet on uusintahakemuksia kielteisen päätöksen saaneilta turvapaikanhakijoilta. Vastaanottokeskusten määrän ei odoteta juurikaan vähenevän uusintahakemusten vuoksi.