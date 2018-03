Maanantaina saapuu hurja lumipyry: ”Ei se paljon pahempi voisi olla”

MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että huominen päivä on tämän päivän kaltainen. Ensi yö on kylmä - pakkasta on koko maassa kymmenestä kahteenkymmeneen astetta. Päivällä lämpötilat kohoavat Etelä- ja Keski-Suomessa plussan puolelle. Pohjoisessa ollaan nollan vaiheilla tai muutama aste pakkasella.