Maantien luisteluvideosta tuttu vieremäläisisäntä näki heti, mihin Iivo Niskasen kulta ratkesi: "Saattaa kultajuhlissa kunnan väkiluku tuplaantua"

– Vesissä silmin katsottiin Iivon hiihtoa. Se on tuo viiskymppinen kuninkuusmatka. Sen kuka voittaa, niin siinä ei jää jossittelua. Se on lähtöviivalle lähteneistä kovin sälli, tietää kertoa vieremäläinen maanviljelijä Ahti-Pekka Vornanen.

Vieremä nousi julkisuuteen jo reilu kuukausi sitten, kun Vornasen poika ystävänsä Lassi Heiskasen kanssa suivaantui paikallisen maantien huonoon kuntoon. He kuvasivat videon, jossa Heiskanen luisteli kilometrejä jäätyneellä autotiellä.

Olympiavoittajan äidin tuplaserkku

– Kun on karjaa kotona, niin pitää välissä nämä juoksuhommat tehdä, mutta siinä pitää rytmittää ne hommat sillä lailla, että kerkiää ne kahtomaan sitten, Ahti-Pekka Vornanen kommentoi MTV Uutisille.

Ja kun on kyse pienestä paikkakunnasta, niin lähes kaikki ovat jotain kautta sukua toisilleen. Niin Vornanen ja kultahiihtäjä Niskanenkin.

– Iivon Tarja-äiti on minulle tuplaykkösserkku. Tarjan äiti ja minun äiti ovat siskoksia ja Tarjan isä ja minun isä veljeksiä, Vornanen selventää.

Lisää menestystä luvassa

– Tosi lahjakas ja määrätietoinen. Kuten on haastatteluissa sanonut, toinen sija ei riitä, tähtää siihen, että pitää olla paras. Jos terveenä saa olla, niin saamme nauttia monta kertaa tulevina vuosina, Vornanen uskoo.

Vornanen, keväällä 59, liikuttuu lisää, kun hän kommentoi sitä, kuinka harvinaista on ylipäänsä voittaa olympiakultaa hiihdon kuninkuusmatkalla, viidenkympin perinteisellä. Aiemmin suomalaisista tällä matkalla kultaa ovat juhlineet Veli Saarinen (1932), Veikko Hakulinen (1952) ja Kalevi Hämäläinen (1960). Jälkimmäisenkin voiton kohdalla Vornanen oli vasta sylivauva.

Tähän voitto ratkesi

Vieremän maisemissa Vornaselle kertyy itselleenkin 1200 hiihtokilometriä vuodessa. Tältä talvelta kasassa on 500 kilometriä. Näillä pohjilla voi itseään tituleerata jo jonkin sortin analyytikoksi. Joten, missä vaiheessa Iivon voitto ratkesi?

– Vuorohiihdossa kädet pysähtyivät reiden kohdalle, niin sanoin, että tämä peli on selvä.

Saattaa väkiluku tuplaantua

Jos joku on varmaa, niin se, että Vieremän kylän urheilukentällä nähdään kisojen jälkeen melkoiset peijaiset.

– Ponssehan (paikallinen suuryritys) sen järjestää. Vidgrenin Juhahan on sen tyyppinen kaveri, että on pomminvarma, että kansanjuhla tulee. Viimeksi tuli monen sadan kilometrin päästä, Oulusta asti. Nyt käypi samalla lailla, se on niin harvinaista herkkua tuo olympiakulta.