Maanviljelijöiden hittivideo tiellä luistelusta toi hiekoittajat hätiin, mutta tie on yhä karmeassa kunnossa ja nyt autot "hyppivät" ojaan: "Se on laskettu pilalle"

– Kyllä se luisteluvideo siihen vaikutti, että on hiekkaa rotjattu teille, vaikka (Ely-keskuksessa) väittivätkin, että normaalisti näin toimivat. Mutta kyllä se vaikutti, kun se nostettiin asia framille, uskoo maanviljelijä Ahti-Pekka Vornanen, joka yhdessä videolla luistelleen Lassi Heiskasen kanssa kertoi liukkausongelmista myös Huomenta Suomessa reilu kuukausi sitten.

Vornasen mukaan Vieremän liike-elämälle tärkeän Kauppilanmäentien hoito on ehtinyt olla retuperällä kymmenisen vuotta. Vasta viraalihitiksi paisunut video havahdutti.

"Hallittu polaantuminen" oli virhe

Tämän talven osalta tietä ei kuitenkaan saada enää todella kuntoon, Vornanen harmittelee. Vornasen mukaan "Ely-keskuksen mies sanoi, että tie on laskettu hallitusti polaantumaan".

– Se on jo ensimmäinen virhe. Jos näin tehdään, niin liikennemäärät pitää olla niin pieniä, että liikenne ei syö urille sitä polanteista tietä.

Mutta liikennettä on piisannut Pohjois-Savon väylällä.

– Tällaisena pakkastalvena on jouduttu pakon edessä hiekoittamaan. Välittömästi kun ajaa satoja autoja päivässä sammoo jälkeä, niin auton renkaat ja nastat sen suolahiekan avustamana poraavat sen polanteen läpi.

– Tästä on kuusi kilometriä kylälle, ja sillä välillä on viikon aikana kolme autoa ajanut ojaan, niin että se on hypännyt siitä urasta pois ja mennyt lumipenkkaan.