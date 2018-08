Maatalousministeri Jari Leppä vaatii kauppaa ryhtymään sanoista tekoihin: "Viljelijää ei voi jättää yksin – tilanne on vakava"

– Olen havainnut kauppaketjuissa ymmärrystä maanviljelijöiden tilanteelle. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin, hän sanoo.

– Minusta on itsestäänselvää, että tämä on kaikkien yhteinen asia, kuten Ruotsissa on ymmärretty. Viljelijää ei voi jättää yksin, hän sanoo.