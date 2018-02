Makkarapalat ja kamerat lentelivät – kurdit ja Suomen Kansa Ensin eivät tahdo mahtua samalle torille

Kamera ja makkarapalat lensivät

– Pari häiriötapausta on tullut tietoomme. Kuvaamiseen infoteltan suuntaan on suhtauduttu kielteisesti ja kameroita on otettu ihmisten kädestä. Yhdessä tapauksessa mielenosoittajan kamera meni ilmeisesti rikki ja siitä on kirjattu rikosilmoitus lievänä vahingontekona, josta epäillään yhtä henkilöä, Heinonen kertoo.