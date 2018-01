Mallia ulkomailta, seuraa netistä – suurkaupunkien seksihuumeilmiö chemsex leviämässä Suomeen

Chemsexiksi kutsuttu käyttökulttuuri on tunnettu Lontoon ja Berliinin kaltaisissa suurkaupungeissa, mutta tuore kysely antaa viitteitä sen läsnäolosta myös Suomessa.

Vuonna 2017 tehdyssä Positiiviset ry:n ja Hivpointin toteuttamassa kyselyssä selvitettiin noin tuhannen miesten kanssa seksiä harrastavan miehen käyttäytymistä muun muassa päihteiden käytön osalta. Aineistossa selvitettiin chemsexiä välillisesti, tiedustellen vastanneilta ovatko he harrastaneet seksiä päihteiden vaikutuksen alaisena viimeisen vuoden aikana.

Pidetään omana huumekulttuurina

Saarinen on perehtynyt kyselyyn ja chemsex-ilmiöön, ja on kirjoittanut raportin kyselyn tuloksista ja chemsex-ilmiöstä Suomessa. Hänen arvionsa mukaan osa vastanneista ei ole ajatellut olevansa osa chemsex-kulttuuria, vaan päihtyneenä on harrastettu seksiä spontaanisti.