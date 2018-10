Markku Pölönen palasi onnellisten kirjoihin – uusi elokuva 10 vuoden jälkeen on ylpeä tarina sodanjälkeisen Suomen raatajista

Raunioilta on noussut myös ohjaaja. 2009 loppuivat työt. Konkurssi ja avioero. Vuosien puurtamisen jälkeen löytyi rahoitus uudelle elokuvalle. Muuta ei voi nyt olla kuin onnellinen, huokaa Karjalan korpien kasvatti.

– Mitäs tässä omia ongelmiaan ruikuttamaan, kun ajattelen niitä ihmisiä, joista nyt sain tehdä elokuvan. Ja minulla on ollut ystäviä vaikeinakin vuosina. Laskin, että 97 prosenttia ihmisistä on hyviä ja loput kolme kusipäitä, Markku Pölönen nauraa.

Tuo laskelmahan on varsin optimistinen. Monet meistä kääntävät nuo hyvien ja pahojen lukemat päinvastoin.

Rakkaus elokuvaan pelasti

Välillä varaston lattialla nukkunut Pölönen ihmettelee hiukan itsekin, mikä voima on ajanut häntä eteenpäin. Loputon rakkaus elokuvaan on voimavara.

– Kirjoitin satoja liuskoja tätä tarinaa ja suunnittelin tv-sarjaa. No se tekee ehkä joku muu. Mutta elokuvani ihmisiä olen miettinyt paljon – ja varsinkin naisia.

Pääosissa ovat nyrkkeilijä Olli Mäen Hymyilevä mies-elokuvasta Jussi-patsaan pokannut Oona Airola ja nuori joensuulainen Konsta Laakso, joka on ensi kertaa valkokankaalla. He esittävät pariskuntaa, joka alkaa raivata uutta kotia valtion luovuttamalle metsätilalle.

Emme voi käsittää, mutta voimme kunnioittaa

– Historian tunteminen on tärkeää. Emme me hyvinvointiyhteiskuntaan syntyneet voi käsittää, mitä ihmiset tuolloin kestivät, mutta tärkeää olisi kunnioittaa heitä. He rakensivat meille lähtökohdat tähän hyvinvointiin, näyttelijä Oona Airola pohtii.