Masennus ajaa nuoria aikuisia eläkkeelle – tässä ministerin lista tilanteen kääntämiseksi: "Palveluihin hakeutumisen tulee olla helppoa"

Kykyä ongelmien tunnistamiseen lisättävä

Osaamista ja kykyä mielenterveyden häiriöiden ja ongelmien tunnistamiseen on ammattilaisten työssä lisättävä.

– YhdessäMielin-hankkeeseen osallistuivat palveluiden käyttäjien ja heidän omaistensa lisäksi muutkin kansalaiset, jotka eivät olleet kyseisten palveluiden asiakkaita. Digitaalisia palveluja on kehitetty jo aikaisemmin osana Mielenterveystalo.fi-palvelua, ja niitä on tarpeen kehittää edelleen.

– Keskeinen näkökulma on uusien ihmislähtöisten toimintamallien mahdollisuuksissa uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja.

"On tärkeää tunnistaa tuen tarpeet varhain"



– Nuorten kannalta tärkeää mielenterveyttä edistävää toimintaa on yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto kouluissa ja oppilaitoksissa sekä hyvin toimivat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Erityisesti nuoren elämän nivelvaiheissa, kuten opintojen alussa tai opinnoista työelämään siirryttäessä, on tärkeää tunnistaa mahdolliset tuen tarpeet varhain ja tarjota riittävää tukea oikea-aikaisesti.

– Peruskoulun opetussuunnitelmaan mielenterveystaidot ovat sisältyneet elokuusta 2016 lähtien, mutta tarvetta on varmasti myöhemmissäkin opinnoissa.

– Yksi käytännönläheinen tapa on opettaa ihmisille mielenterveystaitoja, joilla tarkoitetaan muun muassa tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta selviytyä elämänkriiseistä sekä kykyä säädellä stressiä ja luoda merkityksellisiä suhteita muihin ihmisiin.

– On myös hyödyllistä vahvistaa eri aloilla ihmisten kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden mielenterveysosaamista ja ymmärrystä siitä, kuinka he voivat arkityössään osana muuta toimintaansa vaikuttaa asiakkaiden mielenterveyteen myönteisesti.

Mielenterveyden Ensiavusta hyviä kokemuksia

Saarikko kertoo, että meneillään on hanke, joka on rahoittanut Suomen Mielenterveysseuran hanketta, jossa levitetään Mielenterveyden Ensiapu -menetelmää koko maahan.

Mielenterveyden Ensiapu on tavallisille ihmisille ja eri alojen ammattilaisille suunnattu mielenterveystaitojen koulutus.

– Menetelmästä on saatu hyviä kokemuksia Suomessa, ja muualla maailmassa on myönteisiä kokemuksia samankaltaisista menetelmistä. Osa valmisteilla olevista maakunnista ja osa nykyisistä kunnista on ottanut Mielenterveyden Ensiapu menetelmän osaksi ammattilaisten työtapoja ja täydennyskoulutuksia.