Rovaniemeläismiehen yli 2000 euron vesilasku tyrmistyttää – yksin asuvan normikulutus 300 euroa vuodessa

Ihmiset käyttävät vettä eri tavoilla



Useissa MTV:lle tulleissa lukijapalautteissa ihmetellään, kuinka vesimaksu voi nousta näin suureksi, vaikka kulutus on ollut käyttäjän mielestä normaalia. Osa lukijapalautetta lähettäneistä henkilöistä on saman yhtiön vuokra-asunnossa asuvia henkilöitä.

– Veden lämmittämisestä tulee tietty kustannus, ja sen hinta lasketaan normien mukaan. Meidän veloituksemme on 21 euroa kuussa ennakkoa, joka on myös lopullinen hinta sellaisissa kohteissa, joissa ei ole mittareita. Siellä, missä mittari on, lopullinen lasku riippuu kulutuksesta. Osa meidän asiakkaistamme ei saa tasauslaskua, vaan palautuksen, kun vettä onkin käytetty vähemmän, KAS Kunta-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kuosa kertoo.

Voiko lämmitystapa nostaa laskua?



– Jos henkilö käyttää vettä normaalisti, 21 euron vesiennakon tulisi riittää. Asunnoissamme on kahta erilaista toimintatapaa, on kerrostaloasuntoja, joissa on ennakko, jota tasataan tietyin välein huoneistokohtaisen mittarin mukaan. On myös asuntoja, joissa kaikki maksavat kiinteästi vesiennakkoa, eikä huoneistokohtaista mittaria ole, Kuosa kertoo.