Matkailu- ja ravintola-ala: Airbnb-palvelu pahentaa työvoimapulaa

– Jos on kysymys siitä, että perhe lähtee viikoksi lomalle ja ottaa oman huoneistonsa majoitusliiketoiminnan käyttöön, sillä ei ole merkitystä. Ammattimaisella toiminnalla sen sijaan on merkitystä. Suurissa kaupungeissa, etenkin Helsingissä, on työvoimapula. Barcelonassa ja Brysselissä asukkaat eivät pysty enää asumaan kaupunkien keskustoissa ja joutuvat jo muuttamaan kauemmaksi, Lappi sanoo.